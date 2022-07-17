ОВА: российские войска обстреляли Сумскую область

В воскресенье утром, 17 июля, оккупанты обстреляли Шосткинский район Сумской области, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его данным, ночь на 17 июля была тихой, а утро в Шосткинском районе началось со стрельбы.

"Со своей стороны россияне открывали автоматические очереди из крупнокалиберного оружия. После 04:00 из пулеметов выпустили более десяти очередей и было пять гранатометных выстрелов. В 04:30 еще два прихода из миномета. Все – по Середино-Будской общине" , – написал Живицкий.

Отмечено, что потерь и разрушений предварительно нет.