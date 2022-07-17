В Бундестаге требуют от Шольца подробно рассказать о помощи Украине

Депутат Бундестана от Свободной демократической партии Мари-Агнесс Штрак-Циммерман обратилась к канцлеру Германии Олафу Шольцу с требованием провести конференцию, чтобы подробно рассказать об уже оказанной и запланированной помощи Украине, сообщает Европейская правда.

Мари-Агнесс Штрак-Циммерман, которая в Бундестаге возглавляет комитет по обороне, призвала Шольца как можно быстрее созвать "Национальную конференцию по вопросам Украины".

По ее словам, на этой встрече представители ведомства федерального канцлера, вооруженной промышленности, профсоюзов и Бундесвера смогут сесть за стол и согласовать дальнейшие шаги по оказанию помощи Украине.

"Цель (встречи) должна заключаться в том, чтобы получить упорядоченный обзор (немецкой помощи Украине) для инициирования следующих шагов целенаправленным, взаимосогласованным способом" , - говорится в письме.

В партии Шольца говорят, что рано или поздно переговоры с РФ возможны, но с условиями

Штрак-Циммерман отмечает, что война в Украине находится в решающей фазе.

"В то время как украинская армия мужественно противостоит жестокому российскому нашествию, пытаясь сдержать российскую армию и отмечая собственные военные успехи благодаря нашей гуманитарной, экономической и военной поддержке, Россия продолжает готовиться к большим наступлениям" , - предупреждает депутат.

Она считает, что то, насколько долго Украина сможет защищаться и достигнет ли она в конечном итоге успеха в войне, зависит, "в частности, от поддержки Германии". Поэтому правительство Германии "должно сделать больше, чтобы помочь Украине выиграть эту войну".