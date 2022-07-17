ОВА: в Днепре потушили пожар после ракетного удара
Спасатели потушили пожар, который произошел на промышленном предприятии в Днепре из-за удара российской ракетой 15 июля, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резнченко.
"90 пожарных укрощали пламя почти 38 часов. Сейчас ведутся поиски человека, пропавшего на предприятии во время атаки. Тот коварный вражеский удар унес жизни трех человек, шестнадцать получили ранения. Семеро из них сейчас в больнице", – сообщил он.