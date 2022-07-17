Болгария и Северная Македония подписали протокол, для вступления Скопье в ЕС

Главы МИД Болгарии и Северной Македонии – Теодора Генчовска и Буяр Османи – в воскресенье подписали двусторонний протокол о воплощении дорожной карты, открывающей для Скопье путь к началу переговоров о вступлении в ЕС, сообщает Европейская правда.

В субботу парламент Северной Македонии принял заключенное через посредство Франции соглашение, направленное на урегулирование спора с Болгарией и разблокирование пути к давно назревшим переговорам о членстве в ЕС.

Подписание произошло после трех дней жестких обсуждений и массовых протестов в Скопье. Правительство Северной Македонии может начать фактические переговоры с Брюсселем только после того, как изменит конституцию и включит в нее упоминание о болгарах.

Подписанный в воскресенье протокол определяет сроки и вопросы, по которым Северная Македония должна предпринять конкретные шаги. Среди них – дискуссионные исторические вопросы, изменения в учебниках по истории и "устранение языка вражды".

"То, что нужно сделать отныне, базируется на достигнутых договоренностях. Они должны быть реализованы на практике. Это чрезвычайно серьезное обязательство обеих стран. Важнейшим сегодня было подписание второго протокола между Болгарией и Северной Македонией" , - прокомментировала исполняющая обязанности министра иностранных дел Болгарии Генчевска.

В свою очередь ее северномакедонский визави Османи считает, что этим документом "заложено новое начало в двусторонних отношениях" стран. Он также ожидает серьезной поддержки Болгарии на пути евроинтеграции Северной Македонии.

В прошлом месяце парламент Болгарии снял вето с переговоров между Северной Македонией и ЕС. Это решение вызвало протесты в Болгарии и способствовало вотуму недоверия, в результате которого было свергнуто болгарское правительство.