ЛУН: с начала большой войны введено в эксплуатацию 39 новостроек

Начиная с 24 февраля застройщики 39 новостроек получили сертификаты о вводе в эксплуатацию своих очередей. Всего за время войны сдано 385 000 м2 жилья, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении портала недвижимости ЛУН.

Рекордсменом стала Киевская область, где в 6 жилых комплексов 97 900 квадратных метров жилья.

На втором месте – Львовская область, где в самом Львове 8 жилых комплексов получили сертификаты на 67 700 м2, а с 3 жилыми комплексами в области вместе сдали 88 900 квадратов.

В Одесской области введено в эксплуатацию 29 800 квадратных метров в трех жилых комплексах.