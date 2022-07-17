Между Хорватией и Сербией разогрелся дипломатический скандал

Президент Сербии Александер Вучич запланировал на сегодня частную поездку в Хорватию, чтобы посетить концлагерь Ясеновац, где во время Второй мировой войны погибло много сербов. Однако пограничники не пустили сербского лидера в страну из-за запрета на въезд, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

У премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича заявили, что запрет на въезд Вучича связан с тем, что президент Сербии планировал "создать хаос в Хорватии".

Хорватские СМИ утверждают, что Вучич хотел пересечь границу из Боснии и Герцеговины, то есть Республики Сербской, и приехать в Ясеновац, а затем в Пакрац.

В ответ на запрет Министерство внутренних дел Сербии объявило, что с сегодняшнего дня все должностные лица хорватского государства, все владельцы официальных или дипломатических паспортов должны будут отдельно объявлять и обосновывать свой визит или проезд через Сербию. При этом все дипломаты будут помещены под особый режим контроля.

В свою очередь премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что запрет на въезд Вучича в Хорватию стал самым большим скандалом в современной истории отношений между Белградом и Загребом.

"Это самый крупный скандал в новейшей истории отношений Сербии и Хорватии. Совершить частный визит в Ясеновац, прежде всего место страданий сербов, единственный лагерь для детей, где было убито не менее 20 тысяч детей, и запретить посещение этого места страданий президентом Сербии, который хотел пойти и возложить цветы, для меня это первоклассный скандал" , - заявила она.

После МИД Сербии направил ноту в посольство Хорватии в Белграде, которую Временный поверенный в делах отказался принять.

"Хорватия запросила официальное сообщение о намерении частного визита Вучича. Министерство иностранных дел Хорватии утверждает, что Вучичу не разрешено посещать Ясеновац в частном порядке. Наш МИД ответил Хорватии, но представитель посольства Хорватии отказался принять ноту Сербии" , - заявил глава МИД Никола Селакович.

При этом он добавил, что президент Сербии запросил официальный визит в Ясеновац в любое время до 17 сентября.