В Британии заявили, что РФ потеряла 50 тысяч военных погибшими и ранеными

По оценкам британских военных, Россия потеряла более 30% наступательного потенциала наземных сил, что дает "абсолютную уверенность" украинским вооруженным силам, что они победят в войне, сообщает Украинская правда.

Такую оценку в воскресенье высказал глава комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин.

"Они (Украина) абсолютно четко понимают, что планируют вернуть всю свою территорию на условиях Украины, и они видят, что Россия испытывает проблемы - Россию, которая, по нашим оценкам, потеряла более 30% своей наземной боеспособности" , - сказал Радакин.

Он уточнил, что это означает "50 тысяч российских солдат, погибших или раненых на войне, потерю почти 1700 российских танков и почти 4 тысячи боевых бронированных машин, принадлежащих России".

"Россия начала это вторжение с амбициями захватить всю Украину, Россия имела амбиции захватить крупные города за месяц, Россия имела амбиции посеять раскол и давить на НАТО – такая Россия является вызовом мировому порядку, Россия терпит неудачу во всех этих амбициях, Россия менее могущественное государство, чем это было в начале февраля" , – подытожил он.

По оценкам западной разведки, потери, понесенные Россией с каждым наступлением, колоссальны, есть очень серьезные вопросы относительно запасов российского вооружения и боевого духа. Там сомневаются, что РФ выйдет на границы Донецкой области в 2022 году.

А по данным британской разведки, Россия из-за больших потерь в Украине уже рассматривает нетрадиционные варианты вербовки желающих воевать, в том числе в российских пенитенциарных учреждениях.