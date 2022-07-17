НГУ: нацгвардиец сбил "Иглой" уже шестой штурмовик РФ "Су-25"

19-летний срочник Национальной гвардии Украины (НГУ) 17 июля поразил из ПЗРК "Игла" уже 6-й по счету российский самолет, сообщает Украинская правда.

"16 июля около десяти часов вечера ему удалось сбить крылатую ракету. А уже к утру следующего дня он пополнил свою копилку сбитых самолетов еще одной "сушкой" , – говорится в сообщении Национальной гвардии.

Сейчас на счету гвардейца уже 6 вражеских самолетов "Су-25" и одна крылатая ракета оккупантов".

Как уточнили в пресс-службе Нацгвардии, после трех сбитых самолетов военному была присвоена высшая государственная награда - звезда "Героя Украины".

Имя нацгвардейца, прозванного "Запорожским мстителем", не разглашается.