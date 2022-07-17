Зеленский отстранил Баканова и Венедиктову

Президент Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова от должности главы Службы безопасности Украины и Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора.

Так, Зеленский отстранил Венедиктову от должности генерального прокурора в соответствии с частью второй статьи 11 закона "О правовом режиме военного положения", говорится в указе.

Эта норма была проголосована Верховной Радой только в мае 2022 года, и она дает президенту право в период действия военного положения "принять решение об отстранении от занимаемой должности должностного лица, назначение на должность и освобождении от должности которого отнесено к его полномочиям, и возложении на соответствующий период исполнение обязанностей на другое лицо".

По закону назначение генпрокурора и главы СБУ являются полномочиями Верховной Рады, хотя и происходят по представлению президента. В Конституции не предусмотрены полномочия президента отстранять или устранять глав ОГП или СБУ.

Другим указом Зеленский возложил исполнение обязанностей генерального прокурора на заместителя генпрокурора Алексея Симоненко.

Также своим указом президент отстранил Ивана Баканова от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины.

"Согласно статье 47 дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины, утвержденному законом Украины от 24 марта 1999 года № 551-XIV, отстранить Баканова Ивана Геннадьевича от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины" , - говорится в указе.

Эта статья предусматривает устранение военнослужащего от исполнения служебных обязанностей за "неисполнение (ненадлежащее исполнение) служебных обязанностей, что привело к человеческим жертвам или другим тяжким последствиям или создало угрозу наступлению таких последствий".

Сам Зеленский причиной такого решения назвал "массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России".