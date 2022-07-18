ОВА: войска РФ выпустили 60 снарядов из РСЗО по Никополю
Ночью российские войска выпустили 60 снарядов из РСЗО по Никополю на Днепропетровщине, сообщает начальник Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Российские войска несколько раз за ночь ударили с РСЗО по Никополю. Направили более 60 снарядов на жилые кварталы и городскую инфраструктуру. Предварительно ранен один человек. Это 75-летняя женщина. Она в больнице", - говорится в сообщении.
Резниченко уточнил, что разрушены около десятка частных жилых домов. Поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц. Задело больницу, промышленное и энергетическое предприятия, порт.
На месте работают специалисты разных служб. Восстанавливают поврежденные сети и выясняют масштабы разрушений.