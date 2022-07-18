Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
Фото: president.gov.ua

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 38 450 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1687 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3886 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 849 (+3) ед,
  • РСЗО - 248 (+0) ед,
  • средств ПВО - 113 (+3) ед,
  • самолетов – 220 (+0) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 690 (+2),
  • крылатых ракет – 166 (+0),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2753 (+7) ед,
  • специальной техники – 70 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Данные уточняются.

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