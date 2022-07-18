Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 38 450 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1687 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3886 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 849 (+3) ед,
- РСЗО - 248 (+0) ед,
- средств ПВО - 113 (+3) ед,
- самолетов – 220 (+0) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 690 (+2),
- крылатых ракет – 166 (+0),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2753 (+7) ед,
- специальной техники – 70 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Данные уточняются.