В Минцифре анонсировали автоматическую регистрацию ООО для физлиц

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал﻿ услугу автоматической регистрации ООО для физлиц – запускают бета-тестирование новой услуги.

"Мы верим в Украину как страну предпринимателей и делаем все, чтобы максимально упростить коммуникацию бизнеса с государством. Все государственные услуги должны быть простыми, быстрыми и человечными.

Автоматические услуги не только удобны людям, но и помогают сэкономить время государственных регистраторов. Мы посчитали, что в прошлом году благодаря автоФЛП госрегистраторы сэкономили 7,2 лет времени. Раньше на заполнение одной заявки тратили 21 минуту" , - отметил министр .

По его словам, автоматизация регистрации ООО для физических лиц – следующий логический шаг.

Тем, кто готов принять участие в бета-тестировании новой услуги, следует перейти по ссылке.

Воспользоваться услугой смогут граждане Украины от 18 лет, имеющие налоговый номер и УНЗР (уникальный номер записи в реестре).