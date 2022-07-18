ОВА: оккупанты обстреляли Харьков

Оккупанты ночью нанесли артиллерийские удары по Киевскому району Харькова, также обстреляли область. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харькове пострадала исключительно гражданская инфраструктура – частично разрушены несколько этажей пятиэтажного дома. А также разрушены крыша, технический этаж и повреждены квартиры 8-го и 9-го этажей другой жилой многоэтажки. Без пострадавших.

По области ночью враг нанес удар по Богодуховскому и Чугуевскому районам.

В пгт Золочев в результате обстрелов горели частные домовладения, хозяйственные постройки, гаражи.

В г. Чугуев в результате обстрела в 5-этажном жилом доме повреждены окна, жители дома эвакуированы.

В течение суток оккупанты обстреливали также Изюмский район: горели свалки и озимая пшеница на поле 250 гектаров.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток по области в результате российской агрессии погибли - 67-летняя женщина в с.Калиново и 38-летний мужчина в Печенегах. Ранены и госпитализированы 41-летняя женщина в с.Калиново и 75-летний мужчина в Печенегах.