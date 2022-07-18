ОП: об увольнении Баканова и Венедиктовой речь пока не идет

Речь об увольнении генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова с занимаемых должностей пока не идет, ожидаются проверки. Об этом заявил замглавы Офиса президента Андрей Смирнов в эфире национального телемарафона, сообщает Новое время.

По его словам, пока говорится только об отстранении.

"Сейчас речь об увольнении этих двух должностных лиц речь пока не идет. Будут проведены служебные проверки и расследования. По результатам этих проверок президентом будет принято решение о необходимости внесения в парламент представления о предоставлении согласия на увольнение генпрокурора или невнесение. То же касается и главы СБУ" , — пояснил он.

Смирнов добавил, что решение Зеленского об отстранении глав двух ведомств связано с тем, что президент и общество "достаточно долго ждали более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих органов по очищению коллаборантов и государственных изменников".

Замглавы ОПУ напомнил, что на шестом месяце войны почти еженедельно в этих правоохранительных органах продолжают выявлять коллаборантов.

"Чтобы предотвратить потенциальное влияние этих двух должностных лиц на уголовные производства, которые расследуются в отношении работников СБУ, подозреваемых в сотрудничестве со страной-агрессором, и то же касается прокуратуры, президентом были приняты соответствующие решения об отстранении от должности" , — сказал он.

Смирнов также допустил, что по результатам проверок Венедиктова и Баканов могут сохранить свои должности, но все зависит от решения Зеленского.

Смирнов уточнил, что Венедиктова отстранена согласно праву президента отстранить от занимаемой должности должностное лицо, которое назначается и освобождается им.

Устранение Баканова от исполнения обязанностей прописано в Дисциплинарном уставе ВСУ, поскольку глава СБУ является военным.

17 июля Зеленский отстранил от должностей Венедиктову и Баканова. Позже он пояснил, что принял такое решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди работников правоохранительных органов.