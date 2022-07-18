Forbes: ДТЭК Ахметова из-за войны потерял 70% стоимости

Энергохолдинг Рината Ахметова ДТЭК из-за войны потерял 70% стоимости. В 2021 году состояние Ахметова выросло вдвое, до 13,7 млрд долл, за четыре месяца войны он обеднел втрое, до 4,2 млрд долл, сообщает Forbes.

"Тяжелая индустрия генерирует 90% выручки империи Ахметова. Один из ее столбов – горно-металлургический холдинг "Метинвест" – в 2021 году получил сверхприбыли благодаря высоким мировым ценам на руду. Доход компании вырос на 72% по сравнению с 2020 годом. EBITDA – в 3,2 раза, до $7 млрд.

Российские войска уничтожили две трети металлургического бизнеса Ахметова и разрушили вертикальную интеграцию выстраивавшейся годами группы. В преддверии российского вторжения Forbes оценивал "Метинвест" в $11,4 млрд. Текущая оценка почти в четыре раза ниже – $3 млрд", - говорится в статье издания.

Forbes также напоминает, что 11 июля Ахметов заявил о выходе из медиа-бизнеса, который до войны издание оценивал в 200 млн долларов.

Отмечается, что ДТЭК - другой столб бизнес-империи Ахметова - избежал серьезных разрушений, но шестимесячный запас прочности уже иссяк.

Основа энергетического бизнеса Ахметова – "ДТЭК Энерго".

"До войны компания генерировала более 40% выручки группы, добывала 90% угля в Украине, контролировала около 70% тепловой генерации и занимала треть рынка электроэнергии.

Несмотря на эти показатели, ДТЭК планировала продавать тепловые электростанции и шахты в пользу "зеленой" генерации. В течение 10 лет компания хотела нарастить долю возобновляемой энергии в общем объеме реализации минимум на 24 п. п. – до 33%.

Из-за войны выручка "ДТЭК Энерго" упала на 20%, производство электроэнергии - на 30%, а доля на рынке электроэнергии снизилась до 20%" , - добавляет Forbes.

По словам старшего аналитика Dragon Capital (компания-владелец Украинской правды) Дениса Саквы, главная проблема "ДТЭК Энерго" - падение на 30-40% спроса на электроэнергию.

"Это оказывает давление на финансы компании, поскольку снизить постоянные расходы не так просто.

К примеру, шахты нуждаются в постоянных инвестициях на откачку воды, поддержку добычи" , - заявил Саква.

Также компания потеряла контроль над Луганской ТЭС, захваченной российскими военными в первые дни войны.

В марте гендиректор ДТЭК оценил потерю этой станции в 180 млн дол.

Кроме того, ДТЭК остановил Запорожскую ТЭС, которая находится в оккупированном Энергодаре. А Криворожская и Кураховская станции находятся на линии фронта и постоянно подвергаются обстрелам.

Улучшить финансовое состояние компании может экспорт электроэнергии в ЕС, который Украина начала 30 июня. Цены в ЕС в три раза выше, чем в Украине, пишет Forbes.