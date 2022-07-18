Зеленский назначил и.о. главы СБУ

Президент Владимир Зеленский своим указом﻿ поручил исполнять обязанности главы СБУ первому заместителю Баканова Василию Малюку.

"Первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Малюку Василию Васильевичу временно исполнять обязанности председателя Службы безопасности Украины".

Ранее заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов заявил, что генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова не уволили, а временно отстранили для проведения расследования.