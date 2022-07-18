Как оплатить газ новым клиентам "Нафтогаза": инструкция
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" с 1 мая поставляет газ для бытовых потребителей, как ранее обслуживались компаниями под брендом "твой Газсбыт". Поэтому платить нужно именно "Нафтогазу", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
По данным пресс-службы компании, всего за июнь сформировано 12,34 млн счетов за газ.
"С 1 мая 2022 года более 10 млн украинских домохозяйств получают газ от "Нафтогаза". Именно поэтому, счета за потребленный газ в предыдущем периоде (май и июнь) должны быть оплачены в ГК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении пресс-службу компании.
Как получить счет за потребленный газ в июне
- в личном кабинете на my.gas.ua;
- в chatbot GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
- на электронную почту (e-mail);
- распечатать в терминалах самообслуживания EasyPay.
- Укрпочтой после 20-го числа текущего месяца, только в тех регионах, где отсутствуют активные боевые действия.
Как заплатить за газ
Онлайн:
- в личном кабинете на my.gas.ua;
- в chatbot GASUA в Viber, Telegram и NaftogazGasSupply Facebook Messenger;
- через сайты и мобильные приложения банков;
- с помощью платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay, Apple Pay, Google Pay).
Офлайн:
- через платежные терминалы самообслуживания;
- в любом отделении банка;
- через отделения Укрпочты или Новой почты.
В "Нафтогазе" напомнили, что формирует платежки ежемесячно 10-12-го числа. Сумма к уплате рассчитывается на основе данных о потребленном Газе, которые передает ваш оператор ГРМ (облгаз).
"Платите за газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чатботе GASUA до 15 числа и получайте скидку 1% (вы сможете использовать ее во время следующего платежа)", - отметили в пресс-службе "Нафтогаза".
Напомним, все потребители, которые ранее получали природный газ от 17 поставщиков под брендом "Твой Газсбыт" (104.ua) и ООО "Одессагаз-снабжение", с 1 мая 2022 года обеспечиваются газом от "Нафтогаза".
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" будет поставлять газ для 8,8 млн украинских домохозяйств по цене 7,96 грн / куб. м (с НДС, без стоимости транспортировки).