ГСЧС: От российского обстрела Торецка погибли 6 человек

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате российских обстрелов Торецка Донецкой области погибли 6 человек.

"С самого утра город Торецк подвергся обстрелу, в результате попадания снаряда разрушено двухэтажное здание, в котором находились люди.

Во время проведения поисково-спасательных работ сотрудниками Службы спасения были обнаружены и изъяты тела 5 погибших, спасены из-под завала 3 человека, 1 из которых умер в больнице" , - сообщает ведомство.

Спасатели отчитываются, что по состоянию на 8.20 поисковые работы были завершены.