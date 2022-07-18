ГПСУ: Украина укрепляет линию границы с Россией и Беларусью

Российские военные усилили обстрелы пограничных областей, однако создания ударных группировок в РФ и Беларуси, которые могли бы снова попытаться вторгнуться в Украину, пока не наблюдается, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказал в эфире национального телемарафона спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Он отметил, что россияне каждый день продолжают обстреливать территорию Черниговской и Сумской областей. В последнее время больше всего обстрелов приходится именно на Сумщину. Оккупанты применяют ствольную артиллерию и минометы, запускают ракеты с самолетов.

Демченко подчеркнул, что на границах с РФ и Беларусью пока не наблюдается создание ударных группировок, которые могли бы осуществить повторное вторжение на территорию Украины. Силы обороны — ГПСУ, ВСУ — усиливают эти направления.

"Делается все необходимое, чтобы укрепить как линию границы, так и приграничную территорию — на случай, если враг или те, кто захочет к нему присоединиться, попытается пойти в наступление на нашу страну" , — отметил представитель ГПСУ.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк считает, что России нужна утилизация белорусской армии на войне в Украине и потеря опоры режимом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Далее РФ будет стремиться поглотить Беларусь.