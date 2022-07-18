ВМС: россияне держат семь носителей "Калибров" в двух морях

Российские войска удерживают в Черном море готовыми к нанесению ракетных ударов два носителя крылатых ракет "Калибр", в Средиземном море – пять, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Военно-морских сил ВСУ.

"По состоянию на 18 июля в Черном море враг удерживает в готовности к нанесению ракетных ударов 2 носителя ОТР "Калибр" и продолжает осуществлять контроль морских коммуникаций в Азовском море. В Средиземном море — 5 вражеских носителей "Калибр" и 2 ракетных крейсера" , — предупреждают военные.

Станом на 18.07.2022:в Чорному морі ворог утримує в готовності до нанесення ракетних ударів 2 носії ОТР «Калібр», та продовжує здійснювати контроль морських комунікацій в Азовському морі. В Середземному морі - 5 ворожих носіїв «Калібр» та 2 ракетні крейсери. pic.twitter.com/vHhDCxFvSA — Військово-Морські Сили ЗС України (@UA_NAVY) July 18, 2022

16 июля противовоздушная оборона Украины уничтожила четыре российские ракеты, выпущенные оккупантами с территории Каспийского моря.