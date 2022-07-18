Украина просит ЕС наложить санкции на тридцать российских банков

Международная рабочая группа Ермака-Макфола призвала ЕС ввести санкции против всех российских государственных банков из 30 крупнейших, включая Газпромбанк, сообщает Экономическая правда.

"Продолжается обсуждение седьмого пакета санкций. В повестке дня – включение ряда российских банков, участвующих в финансировании войны, в список SDN.

Мы бы просто ввели санкции против всех банков из топ-тридцати, включая Газпромбанк. Оплату газа можно легко производить по отдельному механизму" , – отмечается в сообщении.

Санкции SDN предусматривают полный запрет на операции с исключениями для конкретных, четко определенных целей. К примеру, они могут касаться банков, имеющих лицензию на воплощение наружной торговли.