В Фонде госимущества "Центрэнерго" и госшахты хотят продать одним лотом

Руководительница Фонда госимущества Ольга Батова заявила, что ведомство предлагает продать ПАО "Центрэнерго" вместе с государственными шахтами одним лотом – для этого добивается соответствующих изменений в законодательстве, сообщает Экономическая правда.

"Нужно сделать небольшое изменение закона, чтобы мы имели право продавать одним лотом (пулом) несколько объектов, и таким образом мы просто выставим одним лотом "Центрэнерго" и шахты" , - сказала Батова.

Она добавила, что норму о продаже одним пулом нескольких объектов Фонд добавил в законопроект №4572 о содействии привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества, принятый 15 июля в первом чтении.

При этом Батова назвала ошибочным решение объединить ПАО "Центрэнерго" с шахтами в вертикально интегрированную компанию для последующей продажи.

"Два года назад было принято решение сделать вертикально интегрированную компанию, объединив "Центрэнерго" и шахты, и потом именно ее выставить на приватизацию. Но, по моему мнению, решение было ошибочным, потому что на всех шахтах - долги, аресты, а у "Центрэнерго" – другие акционеры, кредиторы, дебиторы. Шахты являются государственными предприятиями, а "Центрэнерго" акционерным обществом" , - объяснила свою позицию глава ФГИУ.

По ее словам, процесс объединения в одно юридическое лицо этих объектов - длительная процедура, связанная с большими рисками, в частности, "риском включить в вертикально интегрированную компанию некую лишнюю шахту, которая просто убила бы бизнес".

В то же время она считает, что продажа нескольких объектов одним лотом позволит корректировать условия приватизации в зависимости от интереса инвесторов.

"А так можно будет выставить на аукцион "Центрэнерго" с пятью шахтами. Не будет продаваться - уберем одну шахту и продадим с четырьмя. Это очень удобный механизм. Так можно продавать отели, чтобы это было интереснее инвестору, поскольку сетевой игрок вряд ли захочет купить один объект" , - отметила Батова.

Она также предположила, что "Центрэнерго" может быть продано среди крупных объектов до полного завершения военного положения рядом с ОГХК.