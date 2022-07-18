За выходные ряд украинских сетей АЗС снизили цены на автомобильный газ

За выходные (15-18 июля) ряд украинских сетей АЗС снизили цены на автогаз, сообщает Enkorr.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные оперативного мониторинга рынка.

В частности, продукт в сети WOG подешевел на 74 коп./л, до 33,24 грн/л. На 1,90 грн/л снизила цены столичная сеть KLO, на 3 грн/л – «Авантаж».

На 2,37 и 1,1 грн/л до 31,86 и 32,09 грн/л автогаз подешевел в сетях SOCAR и Shell соответственно.

На 0,2-1,5 грн/л снизили цены AMIC, Приват, VostokGaz, BVS, Катрал, Автотранс, Chipo и другие сети (см. табл.).

В среднем по стране за выходные автогаз подешевел на 58 коп./л до 32,94 грн/л.

Динамика розничных цен в сетях АЗС с 15 по 18 июля, грн/л: