У Путина подтвердили обсуждение "зернового коридора" на встрече с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин будет обсуждать вопросы организации "зернового коридора" для Украины на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление помощника президента России Юрия Ушакова.

По его словам, на четырехсторонних переговорах в Стамбуле договорились подготовить совместный документ, который определял бы правовые основы и общий порядок вывоза зерна из украинских портов.

"Мы готовы продолжать работу на этом треке. Эта работа будет продолжена. Вопрос будет непосредственно обсуждаться между президентами 100%" , - отметил Ушаков.

Напомним, по данным Reuters, Украина намерена как можно быстрее заключить сделку, которая позволит разблокировать порты и организовать вывоз зерновых через Черное море.

Как отмечают в ООН, сделка может быть достигнута уже на этой неделе.