Зеленский: Россия выпустила по Украине уже более 3000 крылатых ракет

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия выпустила более 3000 крылатых ракет, сообщает Новое время.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram, опубликовав фото с последствиями ударов по украинским городам.

"Уже более трех тысяч крылатых ракет применила Россия против Украины. Нельзя сосчитать количество артиллерийских и других снарядов, которые были использованы против нашей страны и наших людей. Но точно можно привлечь к ответственности всех российских военных преступников" , — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что все, кто причастен к террору в Украине, ответят за него.

"За все, что происходит 145 дней и более восьми лет. Это будет сделано" , — резюмировал он.

Россия напала на Украину 24 февраля. 18 июля — 145-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз. После провальной операции по захвату Киева и отвода войск с территорий Киевской, Черниговской и Сумской областей войска РФ сосредоточились на боях за те территории Донецкой и Луганской областей, которые до полномасштабного вторжения находились под контролем Украины.

Под контролем российских оккупантов находится только один областной центр — Херсон. Захвачены также часть Запорожской, Херсонской, Луганской и Харьковской областей.

В отдельных районах украинские войска переходят в контрнаступление, а российские войска несут потери.