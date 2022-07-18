Рада уволила Лазебную с должности министра соцполитики

Рада уволила Лазебную с должности министра соцполитики
Фото: Facebook

Верховная Рада поддержала заявление об увольнении министра социальной политики Марины Лазебной, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Василий Мокан в Telegram.

За решение проголосовали 277 депутатов.

"Назначение (Оксаны Жолнович) на должность Министра состоится скоро, но не сегодня".

Как пояснил Мокан, претенденткой на вакантную позицию в правительстве является Оксана Жолнович – руководитель департамента социальной политики и здравоохранения Офиса президента.

По его словам, она профессиональный юрист, преподавала на кафедре социального права Львовского национального университета имени Ивана Франко, работала в структуре Минсоцполитики.

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Предыстория:

  • 15 июля Министр социальной политики Марина Лазебная подала в Верховную Раду заявление об отставке.
  • В начале июля в Офисе президента сообщили, что в ближайшие недели парламент может сменить министра социальной политики.
  • По данным УП, в команде президента приняли решение об увольнении Марины Лазебной. Кандидатом на нового министра рассматривают Оксану Жолнович, которая сейчас руководит департаментом социальной политики и здравоохранения в Офисе президента.

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