СБУ: в Украине арестовали белорусские локомотивы на более чем 70 млн грн

Суд арестовал три тепловоза госпредприятия "Белорусская железная дорога", транспортировавших оккупационные подразделения ВС РФ, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщают пресс-службы СБУ и Киевской городской прокуратуры.

Примерная стоимость заблокированного имущества составляет более 70 млн грн.

"Россия использовала железнодорожную инфраструктуру Беларуси для подготовки к полномасштабному вторжению в Украину. По данным следствия, локомотивы были задействованы для перевозки личного состава, вооружения, военной техники и средств тылового обеспечения захватчиков к северным границам нашей страны.

В дальнейшем они участвовали в боевых действиях против украинских сил обороны на территории Киевской и Черниговской областей. В ходе следственно-оперативных действий сотрудники СБУ установили местонахождение этих тепловозов на территории Киевщины и идентифицировали их использование в преступлениях против Украины", - говорится в сообщении СБУ.

В прокуратуре добавили, что белорусские локомотивы передали в управление АРМА.