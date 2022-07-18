Зеленский провел разговор со своим коллегой из Бразилии

Зеленский провел разговор со своим коллегой из Бразилии
Фото: Isac Nóbrega/PR/gov.br

Президент Владимир Зеленский провел разговор со своим коллегой из Бразилии Жаиром Болсонару, сообщает Украинская правда.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили важность возобновления экспорта украинского зерна для предотвращения спровоцированного Россией глобального продовольственного кризиса. Призываю всех партнеров присоединяться к санкциям против агрессора".

Напомним: Бразилия вместе с Россией входят в так называемую группу стран БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика), которые являются крупнейшими в мире по площади и населению среди развивающихся стран.

Новости

Популярные темы форума

analytics