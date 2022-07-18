Президент Владимир Зеленский провел разговор со своим коллегой из Бразилии Жаиром Болсонару, сообщает Украинская правда.

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили важность возобновления экспорта украинского зерна для предотвращения спровоцированного Россией глобального продовольственного кризиса. Призываю всех партнеров присоединяться к санкциям против агрессора".

Провів розмову з Президентом Бразилії @jairbolsonaro. Поінформував про ситуацію на фронті. Обговорили важливість відновлення експорту ???????? зерна для запобігання провокованій Росією глобальній продовольчій кризі. Закликаю всіх партнерів долучатися до санкцій проти агресора. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 18, 2022

Напомним: Бразилия вместе с Россией входят в так называемую группу стран БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика), которые являются крупнейшими в мире по площади и населению среди развивающихся стран.