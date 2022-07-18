Украина вышла из таможенного соглашения стран СНГ

Верховная Рада приняла закон о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, заключенного 15 апреля 1994 года в москве и ратифицированного ВР в 1999 году, сообщает Укринформ.

Об этом говорит соответствующий проект закона №0105, который поддержали 327 народных депутатов.

В пояснительной записке отмечается, что актуальность соглашения для Украины во время его заключения была обусловлена ​​необходимостью создания договорно-правовой базы сотрудничества с государствами – участниками Содружества Независимых Государств в таможенной сфере. В частности, речь шла о предоставлении таможенными органами соответствующих государств административной взаимопомощи, осуществлении согласованных мер по выявлению и пресечению противоправных действий.

Сейчас же соглашение утратило свое практическое значение для Украины и не применяется.

Как сообщалось, Украина продолжает выходить из соглашений, совершенных в рамках Содружества Независимых Государств.