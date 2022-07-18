Источники: Венедиктова не соглашается со своим отстранением

Отстраненная указом президента от должности генпрокурора Ирина Венедиктова заявила, что процедура увольнения генерального прокурора всем хорошо известна, а другая не предусмотрена законом, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Венедиктова в Facebook, собеседники УП в Офисе генерального прокурора.

"Я не могу и не собираюсь спорить с мнением или решением президента – президент в своем праве принимать решения, в том числе сейчас обсуждаемое. Процедура увольнения генпрокурора всем хорошо известна, другой нет, другая не предусмотрена законом".

Венедиктова заявила, что пока не обсуждала вопрос своего отстранения ни с одним человеком и воздерживается от комментариев.

"Не могу представить, что подобные вопросы могут решаться кулуарно, без выражения взаимного уважения, не по-деловому, так сказать. Иными словами, как только завершится стадия "урегулирования" сложившейся ситуации в адекватном и понятном для всех сторон ключе, я дам исчерпывающий комментарий", - добавила она.

В то же время, как сообщили источники в Офисе генерального прокурора, Венедиктова не согласна с решением о своем отстранении и в понедельник была на рабочем месте.

По словам собеседников, на 10 часов утра Алексей Симоненко, на которого возложено исполнение обязанностей генпрокурора, хотел провести рабочее совещание. Находившаяся в офисе Венедиктова изъявила желание принять в нем участие. Симоненко был против этого, и совещание не состоялось. Однако Симоненко встретился с заместителями генпрокурора и сказал им, что никаких кадровых изменений не планируется.

Собеседник в ОГПУ добавляет, что своим подчиненным Венедиктова сказала, что ее уволили с нарушением закона и поэтому она не признает свое отстранение от должности. На сообщения журналистов УП она не отвечает.

Справка: Генеральный прокурор увольняется с должности президентом с согласия Верховной Рады.