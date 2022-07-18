ОВА: количество погибших от ракетного удара по Днепру возросло до 4 человек

ОВА: количество погибших от ракетного удара по Днепру возросло до 4 человек
Фото: Telegram

Спасатели достали тело четвертого погибшего из-под завалов на месте произошедшего 15 июля ракетного удара в Днепре, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

"Спасатели извлекли из-под завалов тело погибшего из-за ракетного удара в Днепре.
Поисково-спасательные работы на промышленном предприятии завершены.
Но вражеская атака унесла жизни четырех человек, шестнадцать получили ранения. Семь из них сейчас в больнице".

Резниченко добавил, что работники ГСЧС за трое суток разобрали на предприятии более 325 тонн разрушенных металлоконструкций.

Предыстория:

  • 15 июля российская армия нанесла серию ракетных ударов, в частности, по Днепру: ракеты попали в районе Южного машиностроительного завода им. А.М. Макарова и Рабочей улицы.
  • Сообщалось о трех погибших и 16 пострадавших. Один человек числился пропавшим безвести. 

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