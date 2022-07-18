Облсовет: ВСУ снова ударили по российским войскам в Новой Каховке

В Херсонской области ВСУ снова ударили по российским захватчикам во временно подконтрольной врагу Новой Каховке, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил в Фейсбуке депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"В Новой Каховке много промышленных предприятий. Соответственно, имеется большое количество складов. В частности, именно поэтому россияне размещают там свои боекомплекты в надежде, что они будут в безопасности. Только что зафиксированы еще прилеты, поэтому орки очень ошибаются", - отметил Хлань.

Также он обнародовал фото взрыва в Новой Каховке "в районе асфальтного завода на объездной".

Как сообщалось, украинская армия, используя новое высокоточное оружие, уничтожает склады боеприпасов и технику в тылу врага на временно захваченных территориях.