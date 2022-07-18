Глава МЭА: Европа должна немедленно сократить потребление газа

Международное энергетическое агентство предупредило, что Европа в контексте сокращения поставок газа из России должна "использовать оставшийся день" и немедленно сократить потребление накануне зимы, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на главу МЭА Фатиха Бироля.

Он считает, что сокращение российских поставок означают провал усилий Европы и призвал правительства использовать оставшийся день", чтобы заполнить газохранилища в течение следующих трех месяцев.

"Последние шаги России по еще большему сокращению потоков природного газа в Европу в сочетании с другими недавними перебоями в снабжении являются тревожным сигналом для ЕС", — заявил Бироль. Он добавил, что, хотя высокие цены уже сдержали определенное количество потребления, "нужны гораздо большие сокращения, чтобы подготовить Европу к предстоящей суровой зиме".

Глава агентства, действующего как энергетический надзорный орган для стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сказал, что согласно последнему анализу МЭА Европе необходимо сократить потребление на 12 миллиардов кубометров с сегодняшнего дня и до начала отопительного сезона, что эквивалентно 130 танкерам сжиженного газа.

Отмечается, что Брюссель на этой неделе должен объявить план сокращения газа в преддверии отопительного сезона, рекомендующий меры для стран ЕС по сокращению использования газа.

Напоминаем:

Евросоюз разработал план срочных мер для всей экономики, в частности, снижение температуры отопления и кондиционеров, чтобы подготовиться к возможному прекращению поставок газа по России. Его планируют одобрить 20 июля.

Согласно документу, потоки из России в настоящее время составляют менее 30% от среднего показателя с 2016 по 2021 год.