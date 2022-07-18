Глава Никопольской РВА опроверг фейк врага о якобы "сдаче" города
Украинские власти не сдавали Никополь. Это фейк, который распространяет вражеская армия, сообщает Укринформ.
Об этом в Телеграме написал глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.
"Официально. Сдача города Никополя - не более чем вброс врага. Александр Иванович (мэр города - ред.) на рабочем месте, как и все остальные. Настроение боевое", - написал он.
По словам Евтушенко, все работают на своих местах.
К сожалению, опасность обстрела остается.
Ранее сообщалось, что в ночь на 18 июля вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, обстреляли из артиллерии г. Никополь. Вследствие вражеского обстрела местную жительницу с осколочными ранениями доставили в больницу.
Повреждены инфраструктура промышленного и энергетического предприятия, речной порт города, 16 частных домов, помещение больницы и газопровод.