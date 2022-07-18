Послы ЕС, Израиля и Швейцарии посетили Винницу после ракетного удара РФ

Послы 16 государств-членов ЕС, Израиля и Швейцарии во главе с представительством ЕС в Украине посетили Винницу, которая на прошлой неделе пострадала в результате российского ракетного удара, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится на странице Facebook представительства ЕС в Украине.

Во время состоявшегося в знак солидарности визита они осудили ракетный удар, нанесенный Россией по городу 14 июля, в результате которого погибли 24 мирных жителя, из них три ребенка, еще более 200 получили ранения.

"Ракетный удар по центру Винницы является очередным из непрерывного ряда обстрелов, которые Россия систематически, сознательно и неизбирательно наносит по мирному населению и гражданской инфраструктуре Украины, в том числе и по объектам, символизирующим украинскую культуру и национальную идентичность: школам, библиотекам , музеях" - говорится в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесен в тот же день, когда представители Европейского Союза и международные должностные лица собрались в Гааге, чтобы обсудить ответственность России за военные преступления, совершаемые в Украине. Также в тот же день ОБСЕ обнародовала отчет, подготовленный в рамках Московского механизма, где речь идет о вопиющих зверствах, которые российские военные совершили против невинных женщин и мужчин, девочек и мальчиков всех возрастов.

"Европейский Союз всеми возможными способами поддерживает усилия, направленные на привлечение виновных в серьезнейших военных преступлениях, совершенных российскими войсками и их политическим руководством, к ответственности. Мы должны обеспечить справедливость. Это наша обязанность перед всеми жертвами российской агрессии среди мирного населения. В XXI веке "нехватка знаний" или "просто исполнение приказов" больше не являются оправданиями. Нельзя допустить безнаказанности", - говорится в сообщении.

Ранее посол США Бриджит Бринк сравнила российские удары по Украине со зверствами нацистов в Бабьем Яру и призвала мир помочь Украине защититься от них.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и еврокомиссар по кризисному регулированию Янез Ленарчич решительно осудили атаку и заявили, что нарушения и преступления, совершенные российскими войсками и их политическим руководством, не могут остаться безнаказанными.