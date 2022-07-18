ОВА: российские войска вечером обстреляли Николаев, есть раненая

Вечером 18 июля российские войска снова обстреляли Николаев, в результате пострадала одна женщина, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона.

Он уточнил, что за сутки в области пострадали 17 человек в результате российский ударов.

«Вечером в 17:15 был еще удар, ранена одна женщина. В целом по области ранены 17 человек, без жертв», — отметил он.

Местные СМИ уточняют, что был обстрелян Корабельный район.