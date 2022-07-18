Мэр: 9 оккупантов с ЗАЭС госпитализированы с ранениями, есть погибшие

Девять российских военных из "охраны" Запорожской АЭС попали в больницу с ранениями, также среди них есть погибшие, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил мэр Энергодара, где расположена атомная станция, Дмитрий Орлов в Telegram.

Он не называет причины произошедшего, но сообщает, что "на территории временно оккупированной Запорожской АЭС произошло событие, в результате которого рашистов немного уменьшилось физически".

"Поскольку сейчас ходит много домыслов вокруг этой ситуации, оперировать будем только известными нам фактами по состоянию на данный момент и ждать обновления информации.

Итак, что известно точно. Во второй половине дня в городскую больницу срочно доставлены 9 военных страны-террориста с ранениями разной степени тяжести. Некоторые лечатся амбулаторно, некоторые госпитализированы в стационар. Один из них в тяжелом состоянии – в реанимацию. Также есть и погибшие, но назвать их точное количество пока мы не можем.

Как и не будем додумывать, что же стало причиной одновременного "прореживания" рядов оккупантов на объекте, который они вроде бы тщательно "охраняют". Об этом, думаю, позже скажут компетентные службы".

Он добавил, что россияне "испугались настолько, что в панике бегали по территории станции, на длительное время заблокировали на предприятии сразу две смены оперативного персонала, которые должны были менять друг друга. В конце концов людей отпустили".

Ранее стало известно, что российские оккупанты устанавливают ракетные комплексы на территории Запорожской АЭС, из которых обстреливают Никополь.

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