Залужный: нам удалось стабилизировать ситуацию, помогли HIMARS

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию на поле боя, сообщает Украинская правда.

Об этом Залужный написал в Telegram

"Нам удалось стабилизировать ситуацию. Она сложная, напряженная, но полностью контролируемая.

Важным фактором, способствующим удержанию нами оборонных рубежей и позиций, является своевременное прибытие М142 HIMARS, наносящих прицельные удары по вражеским пунктам управления, складам хранения боеприпасов и топлива".

Залужный отметил, что традиционно проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что накануне заседания контактной группы по обороне Украины они с Милли синхронизировали запросы украинской стороны.