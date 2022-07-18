Зеленский: решается вопрос об увольнении 28 сотрудников СБУ

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 18 июля, заявил, что сейчас решается вопрос об увольнении из СБУ 28 человек, сообщает Новое время.

Глава государства сказал, что сейчас продолжается кадровая ревизия СБУ.

«Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления, но основания похожи: неудовлетворительный результат работы», — сообщил Зеленский.

17 июля Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей руководителя СБУ Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Президент объяснил, что принял решение из-за большого количества уголовных производств о госизмене и коллаборационизме среди сотрудников правоохранительных органов.

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов уточнил, что ни Баканов, ни Венедиктова не уволены окончательно и отстранены на время проверки.

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины будет Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой. Обязанности главы СБУ будет временно исполнять первый заместитель главы ведомства Василий Малюк.