ОВА: по Сумщине враг выпустил более полутора сотен мин и снарядов, есть раненые

По Сумской области за день войска россии выпустили более полутора сотен мин и снарядов, несколько местных жителей ранены, сообщает Укринформ.

Об этом сообщил в Телеграме начальник Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"С половины одиннадцатого утра россияне начали обстреливать наши территории. Враги били по Глуховской, Шалыгинской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Эсманьской громадам. За день враг выпустил более 150 мин и снарядов. Били из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Также россияне открывали огонь из пулеметов и гранатометов", – говорится в сообщении.

Живицкий отметил, что в результате одного из обстрелов имеются существенные повреждения, а также раненые.

По его словам, в половине второго россияне ударили из "Градов" по Белополью. 40 вражеских снарядов повредили 16 частных домов мирных жителей, хозяйственные постройки и транспорт. Ранены два человека.

Как сообщалось, российские войска утром 18 июля обстреляли четыре громады в Сумской области из минометов, крупнокалиберного пулемета и реактивной артиллерии. Вечером 17 июля россияне снова обстреляли из минометов Атинский психоневрологический интернат.