США отреагировали на отстранение Венедиктовой и Баканова

По словам представителя Госдепа Неда Прайса, США следят за кадровыми перестановками в Украине, в том числе отстранением генпрокурора и главы СБУ, однако на обмен данными, в том числе разведывательными, это не повлияет, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Он отметил, что США ежедневно на связи с нашими украинскими партнерами.

"Что касается новостей, которые мы слышали из Киева, то нам известно о сообщениях (об отстранении - ред.), и мы продолжим тщательно следить за ситуацией" , - сказал Прайс.

Он добавил, что США в своих отношениях с Украиной "вкладывались в институты, а не конкретных лиц", поэтому уверены, что смогут наладить контакт и с новым главой Офиса генпрокурора.

"Мы занимаем проактивную позицию относительно информации, которой делимся с украинскими партнерами, чтобы помочь им привлечь к ответственности тех, кто, возможно, совершил военные преступления и другие зверства... Часто речь идет не о конфиденциальной информации" , - заявил Прайс.

Представитель Госдепа также сказал, что многие данные США передают Офису генерального прокурора "на рутинной основе", они есть и в открытых источниках.

"Да, мы обмениваемся с нашими украинскими коллегами и разведданными, и продолжим это делать дальше. Это важный элемент нашей помощи Украине, который помогает ей обороняться" , - подытожил он.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский отстранил главу СБУ Ивана Баканова, а также генерального прокурора Ирину Венедиктову.