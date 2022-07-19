ОВА: оккупанты ударили по Никополю из "Градов"

Российские войска накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы. Люди не пострадали. Об этом сообщили начальник Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко и председатель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Уточняется, что по Никополю выпущено до 40 реактивных снарядов из РСЗО "Град".

В результате обстрела есть разрушение на двух промышленных предприятиях. Взрывы вызвали пожары, их уже ликвидировали.

В городе повреждены несколько частных домов и электросети. На месте работают электрики. Людей не задело.

В Криворожском районе враг ударил из артиллерии по Зеленодольской общине, без пострадавших.