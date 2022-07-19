ОВА: войска РФ нанесли ракетные удары по Одесской области

Оккупанты ночью нанесли ракетные удары по Одесской области, есть раненые. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на ОК "Юг".

"По Одесщине враг ударил ракетами ночью. 7 крылатых ракет типа "Калибр", выпущенные из акватории Черного моря. 1 сбита силами противовоздушной обороны, 6 попали по мирному селу" , - говорится в сообщении.

В результате попадания произошло разрушение и возгорание 3 частных домов и 2 дворовых сооружений. Повреждения получили еще несколько частных усадеб, автомобили, школа, дом культуры.

Пострадали 6 человек, среди которых 1 ребенок.

Пожар на площади 300 кв. оперативно ликвидирован.