В приложении "Дія" появятся документы на английском

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал﻿ появление в приложении "Дія" англоязычной версии загранпаспорта, водительских прав и техпаспорта на авто.

На прошлой неделе министр рассказывал, что некоторые цифровые документы в "Дія" будут иметь английскую версию. 18 июля Федоров и его команда рассмотрели конкретные примеры этого.

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"Мы переведем загранпаспорт, водительские права и техпаспорт. Важно, что права и техпаспорт получат международное кодирование, используемое в ЕС, США и Канаде.