В приложении "Дія" появятся документы на английском
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал появление в приложении "Дія" англоязычной версии загранпаспорта, водительских прав и техпаспорта на авто.
На прошлой неделе министр рассказывал, что некоторые цифровые документы в "Дія" будут иметь английскую версию. 18 июля Федоров и его команда рассмотрели конкретные примеры этого.
"Мы переведем загранпаспорт, водительские права и техпаспорт. Важно, что права и техпаспорт получат международное кодирование, используемое в ЕС, США и Канаде.
Это очередной шаг к международной интеграции "Дії". Уже завершаем технические детали разработки и вскоре выйдем с бета-тестом", - подчеркнул министр.