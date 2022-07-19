Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте с "С" ("дефолт неизбежен") до RD ("ограниченный дефолт" или дефолт по отдельным обязательствам). Об этом говорится в заявлении, опубликованном 19 июля, сообщает Корреспондент.

"После истечения 14-дневного льготного периода 13 июля 2022 года по выплате купона по еврооблигациям 2027 года мы понизили долгосрочный рейтинг Беларуси в иностранной валюте до "ограниченного дефолта" , - отметили в Fitch.

Агентство добавило, что снижение распространяется только на долгосрочные внешние долговые обязательства страны. Долгосрочный рейтинг в местной валюте остается на уровне "ССС".

Напомним, 15 июля рейтинговое агентство Moody's признало купонные выплаты по еврооблигациям Belarus-27, осуществленные в белорусских рублях, дефолтом Беларуси по внешнему долгу.