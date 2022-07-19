Данилов заявил о переходе ВСУ на стандарты НАТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина переходит на вооружение по стандартам НАТО. Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона, сообщает Корреспондент.

"Наша страна переходит на стандарты НАТО. Это очень важная вещь 155 Калибр, другие калибры НАТО. Что касается HIMARS, есть некоторое понимание, что мы уже начали получать снаряды, которые отправляются гораздо дальше, чем это было в начале. И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появятся на территории нашей страны" , - сказал Данилов.

Он отметил, что ранее использовались снаряды советских калибров, которые почти закончились в Европе.

"Есть снаряды советского образца, которые были, так называемые 152 и 122 калибр. С учетом того, что война длится долгий период времени, большое количество снарядов используется ежедневно. Снаряды 152 и 122 калибра почти заканчиваются вообще в Европе, если не сказать, что уже закончились" , - сказал Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что благодаря поставкам оружия на фронте начинает меняться ситуация.

"Сейчас, благодаря тому что мы получаем достаточное количество оружия от наших партнеров, мы установили определенный паритет в определенной позиции" , - сказал Данилов.

В то же время он отметил, что этого вооружения все же недостаточно для скорейшего завершения войны победой Украины поэтому, большие надежды возлагаются на встречу Рамштайн-4, которая состоится в ближайшие дни.