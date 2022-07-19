Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 38 550 (+100) человек ликвидировано,

танков ‒ 1691 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3892 (+6) ед,

артиллерийских систем – 851 (+2) ед,

РСЗО - 248 (+0) ед,

средств ПВО - 113 (+0) ед,

самолетов – 220 (+0) ед,

вертолетов – 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 693 (+3),

крылатых ракет – 167 (+1),

кораблей /катеров - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2767 (+14) ед,

специальной техники – 70 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Данные уточняются.