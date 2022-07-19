Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 38 550 (+100) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1691 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3892 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 851 (+2) ед,
- РСЗО - 248 (+0) ед,
- средств ПВО - 113 (+0) ед,
- самолетов – 220 (+0) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 693 (+3),
- крылатых ракет – 167 (+1),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2767 (+14) ед,
- специальной техники – 70 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.
Данные уточняются.