Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии

Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях российской армии

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 19.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 38 550 (+100) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1691 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3892 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 851 (+2) ед,
  • РСЗО - 248 (+0) ед,
  • средств ПВО - 113 (+0) ед,
  • самолетов – 220 (+0) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 693 (+3),
  • крылатых ракет – 167 (+1),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2767 (+14) ед,
  • специальной техники – 70 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском направлении.

Данные уточняются.

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