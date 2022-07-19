Зеленский внес в Раду представление на увольнение Венедиктовой

Во вторник, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление на увольнение Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора, сообщает Новое время.

Соответствующий документ зарегистрирован под № 7567 и уже передан на рассмотрение руководству и профильному комитету парламента.

Текст проекта постановления на сайте Рады сейчас отсутствует.

Депутат Александр Бакумов сообщил, что профильный комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности не смог собрать кворум для проведения заседания по постановлению об увольнении генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Ранее глава государства отстранил Венедиктову вместе с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым от занимаемых должностей.

Поводом для этого стало большое количество уголовных дел о коллаборационизме среди сотрудников обоих ведомств.

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины пока станет Алексей Симоненко, заместитель Венедиктовой, а главы СБУ — первый заместитель Баканова Василий Малюк.