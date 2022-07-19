Россия объявила в розыск Дмитрия Гордона

Российские СМИ сообщают, что Министерство внутренних России объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона, сообщает Новое время.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК" , — говорится в ответе ведомства на запрос журналистов.

О какой статье уголовного кодекса РФ идет речь, не уточняется.

22 марта сообщалось, что следственный комитет РФ завел уголовное дело по трем статьям на украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Россия обвиняет украинского журналиста в публичных призывах к развязыванию войны, возбуждению ненависти по признаку национальности и публичном распространение фейков о действиях российских Вооруженных сил.