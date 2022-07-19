ОВА: оккупанты обстреляли Харьковскую область

Во вторник, 19 июля, российские оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть раненые. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В частности, сегодня утром враг обстрелял с. Мосьпановое, два человека получили ранения и госпитализированы в медицинские учреждения. Из-за утренних обстрелов Циркунов ранена одна женщина.

В 03 часа ночи войска РФ обстреляли с. Коробочкино, после 04 ч. ночи оккупанты нанесли ракетный удар по с. Клугино-Башкировка, Чугуевского района. Повреждены частные домовладения, произошли пожары, добавил Синегубов.

За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского и Изюмского районов области. В результате обстрелов повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Произошли два пожара на полях пшеницы.

В Харьковском районе в результате обстрелов произошел сильный пожар в медицинском заведении, потушить удалось только с третьей попытки.

В течение суток с ранениями госпитализировали 5 мирных жителей. В Харьковском районе – 2 человека, Чугуевский район – 3 человека. К сожалению, 75-летний мужчина из-за полученных травм в результате обстрела в Харьковском районе погиб.